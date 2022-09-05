В Польше не будут взимать налоги с украинских беженцев: кого именно это касается

Украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и работающие на украинского работодателя удаленно, не будут платить налоги в Польше.

Об этом сообщает money.pl.

Речь идет о налоге PIT (Personal Income Tax), который в Польше платит каждый получающий доходы. В соответствии с международными договоренностями, украинцы, которые с начала войны прибыли в Польшу и с тех пор не покидали эту страну, и все время работали дистанционно на украинских работодателей, после 183 дней пребывания в Польше, то есть от 25 августа становятся польскими резидентами и подлежат соответствующей налоговой ответственности. Для приехавших в Польшу с начала российской интервенции срок оплаты PIT наступает в сентябре. А именно, не позднее 20 сентября украинцы должны были уплатить налог за полгода и платить его дальше ежемесячно.

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, работающих удаленно и уплачивающих налог в своей стране. Таким образом, польское правительство предоставляет таким беженцам более длительный льготный режим. "Принимая во внимание особые потребности украинских налогоплательщиков, мы ввели специальный регламент для граждан Украины, позволяющий им выбирать налогообложение по своему желанию, как если бы они были польскими налоговыми резидентами", — заявил Якуб Янковски из налогового департамента Минфина.

Специальный режим является добровольным, действует период с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2022, то есть до конца этого налогового года и только для тех украинцев, которые являются военными беженцами.

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