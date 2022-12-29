В Польше не хватает украинских мужчин: в каких сферах заробитчанам будет легче всего устроиться в 2023 году

В Польше многие отрасли экономики страдают от нехватки кадров, особенно после возвращения многих мужчин из Украины на Родину.

Об этом сообщает миграционная платформа EWL, занимающаяся трудоустройством иностранцев в Польше.

По прогнозам, в 2023 году спрос на иностранных работников сохранится, а граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве для польских работодателей.

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Ожидается, что в следующем году после замедления польской экономики тамошние работодатели будут особенно ждать украинцев. Предполагается, что станет больше вакансий в популярной среди беженцев из Украины отрасли производства товаров массового потребления (продуктов питания, средств гигиены и т.п.) и сфере логистики.

Тем украинским, которые сейчас в Польше ищут работу или планируют приехать туда в январе, предложат вакансии на логистических складах и в электронной коммерции. Преимущественно это работа, связанная с комплектацией и упаковкой заказов. Именно в этих областях возможно увеличение количества вакансий с нового года.

Сейчас 38% транспортных и логистических компаний жалуются на дефицит квалифицированных работников, который усилился с отъездом украинских мужчин, которые из-за полномасштабной войны вернулись на Родину. Лишь часть из них заменили беженцы из Украины, и это не решило всех проблем таких предприятий.

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Также нехватку мужской силы сейчас ощущают предприятия перерабатывающей отрасли, деревообрабатывающей и металлургической промышленности.

В то же время, поскольку предприниматели в 2022 году столкнулись со значительным ростом затрат на производство, вызванным инфляцией, повышением цен и удорожанием энергоносителей, а также ростом минимальной заработной платы, в новом году прогнозируется уменьшение числа вакансий для новых работников.

Как сообщалось, украинских беженцев в Польше стало меньше. Летом граждан Украины, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома, было в Польше 1,4 миллиона, сейчас – 950 тысяч.

Ранее эксперт рассказала, сколько украинским беженцам платят в Европе.

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