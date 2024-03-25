В Польше не исключают новых инцидентов с ракетами РФ во время ударов по Украине

Польша готова к опасности со стороны РФ, пока в Украине идет война.

Спикер Сейма Польши Шимон Головня не исключает повторных инцидентов с нарушением воздушного пространства страны российскими ракетами из-за войны в Украине.

Об этом пишет Polskie Radio.

"Пока идет война в Украине, такие инциденты, скорее всего, будут происходить и дальше. Самое главное – умеем ли мы реагировать на такие ситуации, и оказалось, что умеем", — заявил он.

По его словам, важнейшей задачей для Польши является безопасность и работа систем и их усовершенствование для предотвращения угроз.

Головня также добавил, что любые действия, связанные с перехватом и сбитием ракет, нарушающих польское воздушное пространство, следует совершать таким образом, чтобы не нанести ущерб польскому гражданскому населению.

"Сбить такую ракету означает, что ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что армия вела себя именно так, как и должна была вести себя", — резюмировал спикер польского Сейма Шимон Головня.

Напомним, утром 24 марта российская ракета во время атаки Украины пересекла границу и залетела в воздушное пространство Польши. Советник министра обороны Польши Мечислав Бенека объяснил, почему истребители F-16 не сбили ее.

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