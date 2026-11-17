Краков / © pixabay.com/DzidekLasek

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Власти Кракова намерены передать ученым и медикам тело Михала Оксинского — мужчину, который 7 ноября открыл стрельбу в центре города. Причина в том, что никто из родственников до сих пор не согласился его похоронить.

Об этом сообщает издание Polsat News.

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По данным журналистов, 16 ноября в селе Вашнев состоялось прощание с родителями и сестрой Оксинского, которых он убил 7 ноября, прежде чем открыть стрельбу в центре Кракова.

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Как ранее отмечал прокурор Эрик Стаселяк, организацию их захоронения взял на себя родственник, однако хоронить самого Михала пока никто не согласился.

Представитель Национальной прокуратуры в Варшаве Пшемислав Новак пояснил, что по правилам в таких случаях тело должны похоронить местные власти, если никто из уполномоченных лиц не заберет его.

В то же время президент Кракова Лукаш Гибала планирует обратиться в Медицинский коллегиум Ягеллонского университета, чтобы передать останки мужчины для нужд науки и медицины.

«Это решение семьи. Если они решат не забирать тело и не похоронят его, я попрошу город не организовывать похороны, а передать тело для медицинских и научных исследований», — отметил Гибала.

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Стрельба в Кракове — последние новости

Напомним, в центре Кракова 7 ноября мужчина устроил стрельбу. Сестра стрелка, которую он убил вместе с родителями, была польской художницей и училась на третьем курсе Академии изящных искусств имени Яна Матейко.

Также в Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Человек, устроивший стрельбу в Кракове, менее чем за год до этого проходил проверку для получения разрешения на оружие. Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что выяснилось о нападавшем.

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