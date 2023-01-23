В Польше неизвестные собирают данные об украинцах: как действуют злоумышленники и чем запугивают (фото)

В Польше неизвестные неправомерно собирают информацию о гражданах Украины. Из злоумышленники расклеили фальшивые объявления от имени госучреждения Польши, а также рассылают электронные письма полякам, чтобы те "слили" им данные о беженцах. Граждан запугивают штрафами, чтобы те не проигнорировали сообщения.

Об этом было предупреждено в польском Департаменте по делам иностранцев.

Объявление о сборе информации об украинцах появилось в ряде крупных городов Польши в общественных местах. Их распространили от имени Департамента по делам иностранцев.

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В этих фальшивых объявлениях говорится, что нужно предоставить данные якобы для "помощи" украинскому дипломатическому представительству. Кроме того, по данным СМИ, там размещен QR-код, по которому поляки призывают переходить и сообщать о гражданах Украины все, что им известно.

Также полякам рассылают сообщения на электронные почты с "просьбами" информировать о проживающих в арендованных помещениях беженцах из Украины. Письма приходят якобы из электронной почты посольства Украины в Польше.

Мошенники даже пугают штрафами тех, кто это не сделает.

"Департамент по делам иностранцев не является автором объявлений и не собирает информацию, указанную в листовках. Общедоступный логотип департамента был использован для того, чтобы эта информация казалась правдивой. Содержание листовки может намекать на то, что это попытка получить персональные данные. Призываем вас игнорировать все это. Не отвечайте и не пересылайте никакие данные", — говорится в заявлении учреждения.

Также там добавили, что о таких случаях дезинформации и мошенничества следует сообщать компьютерной группе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, уполномоченный представитель правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин заявлял об очередном этапе информационной атаки РФ в Польше. Агрессор подстрекает польское общество против Украины и руководства РП.

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