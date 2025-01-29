В Польше некоторым беженцам из Украины оплатят аренду жилья: куда обращаться

Координацию этой программы осуществляет польское министерство внутренних дел и администрации в сотрудничестве с неправительственными организациями.

Украинские беженцы в Польше, проживающие в центрах коллективного размещения, могут получить средства на аренду жилья.

Это предусмотрено программой "Вместе к Независимости", которую софинансирует Европейская Комиссия, сообщает Польское радио.

Координацию этой программы осуществляет польское министерство внутренних дел и администрации в сотрудничестве с неправительственными организациями.

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В частности, в Люблинском воеводстве такую помощь украинским беженцам оказывает фонд “Сила Единства” (Siła jedności).

Как сообщила представитель этого фонда Виктория Захарова, программа направлена на тех людей, которые находятся в центрах коллективного размещения, поскольку они не могут позволить себе даже самое дешевое жилье. В большинстве своем это многодетные, одинокие семьи или семьи с ребенком-инвалидом, пенсионеры.

Такие люди получают поддержку посредством финансирования аренды квартиры сроком на шесть месяцев.

“Поддержка необходима, потому что интеграция может быть нелегкой, особенно для людей, живущих в центрах размещения. По разным причинам эти люди часто не имеют возможности выучить польский язык, что затрудняет поиск работы", – отметила волонтер.

Напомним, в Польше хотят отменить программу помощи "800+" для неработающих украинцев.

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