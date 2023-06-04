В Польше обнаружили части воздушного шара, который мог залететь из Беларуси

На северо-востоке Польши в субботу, 3 июня, возле воинской части обнаружили детали от небольшого воздушного шара, который мог прилететь со стороны Беларуси.

Об этом пишет RMF FM.

Объект был обнаружен на кукурузном поле в нескольких километрах от полигона и большой воинской части – учебного центра Сухопутных войск Польши "Оржиш". Обнаруженные фрагменты изъяла полиция, а затем их передадут военным для дальнейшего изучения. Не исключено, что это мог быть шпионский шар.

Гражданское лицо, нашедшее шар, обнаружило, что к нему была прикреплена коробка из пенопласта и антенна, а на самом шаре были надписи кириллицей.

Напомним, 13 мая в воздушном пространстве Польши зафиксировали залетевший из Беларуси объект. Вероятно, речь идет о воздушном шаре наблюдения.

Уже 15 мая в Польше, в районе города Калеи, около 50 военнослужащих возобновили поиски воздушного шара.

Напомним, в Минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Киевом.

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