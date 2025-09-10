В Польше обнаружили еще и части ракеты: подробности от МВД и ВС

Взрыв. / © Associated Press

После российского налета ночью 10 сентября в Польше обнаружили еще и обломки ракеты, кроме беспилотников.

Об этом заявила пресс-секретарь польского Министерства внутренних дел Каролина Галецкая, пишет Sky News и The Guardian.

"Найдено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения", - подчеркнула она.

Заметим, это первая информация о ракете, которая залетела в воздушное пространство минувшей ночью. Ведь раньше и власть, и военные сообщали только о беспилотниках.

В свою очередь, спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский заявил, обломки ракеты сейчас классифицируются как имеющие "неизвестное происхождение", но они могут оказаться оборонной ракетой.

По его словам, несколько дронов снаружи напоминали дроны-приманки Гербера. Впрочем, эта информация еще проверяется.

Напомним, этой ночью российские "Шахеды" атаковали Польшу. По предварительным данным, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны. Большое количество БпЛА летело с территории Беларуси. Первые дроны в небе над республикой зафиксировали около 23:30 9 сентября, а последнее – в 6:30 утром 10 сентября.

Утром премьер Дональд Туск заявил, что в Польше впервые сбили российские дроны. По его словам, силы ПВО сбивали беспилотники, "вторгшиеся в воздушное пространство и могли представлять угрозу".