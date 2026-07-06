В Польше обнаружили мертвой всю семью, в том числе 8-дневного младенца: шокирующие подробности

В Польше расследуют семейную трагедию / © Associated Press

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В Польше недалеко от Кракова погибла вся семья. По предварительным данным, мужчина поссорился со свекровью и убил её, свою жену и 8-дневного младенца.

Об этом пишет польское издание onet.pl

В пятницу днём в одной из квартир в городе Скавина, расположенном недалеко от Кракова, были обнаружены четыре тела — это были 27-летняя женщина, её 56-летняя мать, 35-летний мужчина и ребенок возрастом всего 8 дней.

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Следователи уже завершили тщательный осмотр квартиры, в которой произошла трагедия. Как сообщает Радио ESKA, 35-летний мужчина якобы напал на своих близких после ссоры с тещей, а затем покончил с собой. Прокуратура пока не разглашает подробностей расследования. Там отметили, что причина трагедии станет известна после расследования и экспертиз.

Полиция заявляет, что ранее не получала никаких сообщений о домашнем насилии в этой семье, а также не было никаких других тревожных признаков, которые могли бы свидетельствовать об угрозе.

Напомним, двое украинцев спасли поляка после неудачного прыжка.

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