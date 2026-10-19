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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Польше обнаружили мертвыми бывшего военного, его жену и двух сыновей: всплыли жуткие подробности

В Польше произошла семейная трагедия: в многоквартирном доме обнаружили мертвыми мужчину, его жену и двух сыновей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Место трагедии. Фото: radiokielce.pl

Место трагедии. Фото: radiokielce.pl

В Польше обнаружили мертвыми всю семью: мужа, жену и их сыновей-подростков. Причиной трагедии могли стать убийства и самоубийство из-за сложного финансового положения семьи.

Об этом пишет onet.pl.

По данным польских СМИ, трагедия произошла в городе Кельце. Там на балконе четырёхэтажного многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили внутри квартиры ещё три тела: женщину и двух молодых мужчин.

По неофициальным данным Радио Eska, 55-летний Анджей К. напал на свою семью, вероятно, из-за психических, эмоциональных и финансовых проблем. Мужчина был бывшим военным, который в последние годы работал в сфере безопасности.

Следователи на месте семейной трагедии не обнаружили никаких следов борьбы, что может свидетельствовать о том, что их застали врасплох. Старший сын мужчины скончался от тупой травмы в постели, а младший сын и жена погибли в коридоре.

Расследование продолжается.



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