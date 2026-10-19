- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше обнаружили мертвыми бывшего военного, его жену и двух сыновей: всплыли жуткие подробности
В Польше произошла семейная трагедия: в многоквартирном доме обнаружили мертвыми мужчину, его жену и двух сыновей.
В Польше обнаружили мертвыми всю семью: мужа, жену и их сыновей-подростков. Причиной трагедии могли стать убийства и самоубийство из-за сложного финансового положения семьи.
Об этом пишет onet.pl.
По данным польских СМИ, трагедия произошла в городе Кельце. Там на балконе четырёхэтажного многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили внутри квартиры ещё три тела: женщину и двух молодых мужчин.
По неофициальным данным Радио Eska, 55-летний Анджей К. напал на свою семью, вероятно, из-за психических, эмоциональных и финансовых проблем. Мужчина был бывшим военным, который в последние годы работал в сфере безопасности.
Следователи на месте семейной трагедии не обнаружили никаких следов борьбы, что может свидетельствовать о том, что их застали врасплох. Старший сын мужчины скончался от тупой травмы в постели, а младший сын и жена погибли в коридоре.
Расследование продолжается.