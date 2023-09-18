В Польше обнаружили могилу ребенка-"вампира": замок на ноге и зеленая челюсть

В Польше археологи при раскопках древних захоронений обнаружили еще одну могилу "вампира". Гроб принадлежал ребенку в возрасте 5-7 лет, на ноге которого был замок.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Археологи из Университета Николая Коперника совершили шокирующее открытие. В Пьен (Куявско-Поморское воеводство) они наткнулись на "антивампирскую могилу". Это уже второй случай такого погребения. В этот раз могила принадлежала ребенку.

В 2022 году исследователи из Торунского университета обнаружили могилу женщины в том же населенном пункте. Способ погребения был чрезвычайно своеобразен и, согласно древним обрядам, указывал на подозрения в вампиризме. Женщина была похоронена с серпом на шее и замком на пальце ноги.

Раскопки могилы в Польше. Фото: INSTYTUTU ARCHEOLOGII UMK W TORUNIU

На этот раз археологи обнаружили могилу ребенка, идентичную могиле прошлогодней "вампирки". Доктор Дариуш Полинский, профессор кафедры средневековья и нового времени Факультета исторических наук, руководитель археологических исследований подчеркнул, что поиск новых "антивампирских" могил чрезвычайно важен в контексте интерпретации функции конкретного кладбища.

Похороненному ребенку было около 5-7 лет. Его положили головой вниз, а на ногу нацепили замок – точно так же, как и в предыдущей могиле. Такие действия предпринимали, когда боялись умерших и их возможных действий после смерти.

Есть еще один интересующий момент археологов. Как в случае с последней, так и с прошлогодней находкой, челюстная кость была покрыта зеленоватым налетом. По мнению исследователей, это может происходить от медных монет, которые положили в зубы покойнику непосредственно перед погребением.

Напомним, в Польше археологи обнаружили женщину, которую похоронили как вампира.

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