В Польше обнаружили новую разновидность коронавируса: чем опасен

В Польше зафиксировали новую разновидность COVID- штамма "Омикрон" под названием "Цербер".

Об этом в интервью PAP.pl заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краско.

В Польше обнаружили двух пациентов, заразившихся новым подвидом "Омикрона" BQ.1 и BQ.1.1, который получил неофициальное название "Цербер".

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Вальдемар Фарка сказал, что сейчас сложно прогнозировать развитие ситуации в Польше с "Цербером". По данным Минздрава Польши, в стране сохраняется стабильная ситуация.

"Новый подвариант BQ.1 и BQ.1.1, который называют "Цербер", появился в Западной Европе. Два таких случая были обнаружены в Польше. Мы ведем мониторинг ситуации. Конечно, вариант BA5, который есть сейчас, будет вытесняться, но это происходит медленнее, чем в минувшие волны", — сообщил Вальдемар Краска.

Он отметил, что вакцины также защищают от новых подвариантов в большинстве случаев. Отвечая на вопрос, идет ли в Польше заражение коронавирусом, он сказал, что "пока ситуация в стране стабильная".

"У нас все меньше и меньше инфекций. Сегодняшние данные составляют менее тысячи новых инфекций. Еженедельно мы видим снижение более чем на 30%. Количество пациентов в больницах также уменьшается", — отметил он.

Вальдемар Краска добавил , что в Западной Европе наблюдается рост количества новых заражений.

Что известно о "Цербере"

Как сообщает DW, Европейское агентство по контролю заболеваний ECDC предупредило о BQ.1 и его производной BQ.1.1: эти варианты, вероятно, увеличат заболеваемость в ближайшем будущем. По данным ECDC, они могут стать доминирующими уже в середине ноября или начале декабря.

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В первую неделю октября Франция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Италия были среди стран с высоким уровнем этих инфекций.

Первоначальные лабораторные исследования в Азии показали, что BQ.1 обладает способностью "значительно избегать иммунного сокращения". Пока нет доказательств более тяжелого течения этого заболевания по сравнению с предыдущими штаммами. Однако. доступны только очень ограниченные данные.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Как сообщалось, в КГГА предупредили, что симптомы коронавируса изменились. По данным врачей, сегодня болезнь в легких формах может сказываться на расстройствах кишечно-желудочного тракта. В сложных случаях коронавирус начинает "бить" по сердечно-сосудистым и сосудисто-мозговым системам и даже проявляться инсультом или инфарктом.

Лучшей профилактикой COVID-19 и его тяжелых последствий остается вакцинация, а также соблюдение противоэпидемических мер.

Тем временем 25 октября городские власти Черкасс из-за роста больных "ковидом" решили вернуться к решению носить маски в ТРЦ, заведениях торговли, общественном транспорте.

Напомним, ранее в Китае закрыли на карантин 21-миллионный город Чэнду через COVID -19, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

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