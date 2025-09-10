- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1096
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше обнаружили обломки российских БПЛА (фото)
Жители Польши публикуют кадры с обломками дронов, которые ночью запустила Россия.
В среду, 10 сентября, дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши . Там продолжают обнаруживать обломки сбитых российских БПЛА.
Кадры публикуют в Сети.
Как отмечается, дрон упал в городе Мнишкув в Лодзинском воеводстве.
Обломки еще одного сбитого БПЛА обнаружены на кладбище на юго-востоке Польши, в 40 км от границы с Украиной Об этом сообщила Окружная прокуратура в городе Замостье.
Ранее польские СМИ сообщили о последствиях удара БпЛА по Польше. Так, русский дрон атаковал жилой дом в Выриках (Влодовский уезд, Люблинское воеводство). Повреждена крыша здания и автомобиль, стоящий во дворе. К счастью, люди не пострадали.
Власть пока не может четко сказать, был ли это дрон, который влетел в будок, или беды наделали обломки.
Глава города признает, что люди, слышавшие взрыв и видевшие польские истребители, очень обеспокоены. Ситуация достаточно сложная и тревожная.
Напомним, 10 сентября российские БПЛА залетели на территорию Польши. Дроны сбивали польские военные.
Как отчитались в оперативном командовании, польские и союзные воздушные операции, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились. Продолжается поиск и определение местоположения возможных мест падения обломков БПЛА. Людей призывали не приближаться к неизвестным предметам, а оперативно информировать о них полицию.
Президент Украины Владимир Зеленский добавил: по меньшей мере 8 ударных дронов были нацелены в направлении Польши.