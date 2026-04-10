В Польше обнаружили обломок ракеты: что известно о находке

Военная полиция Польши. Иллюстративное изображение / © Twitter

В селе Ярославец Люблинского воеводства Польши на территории сада найден фрагмент ракеты, который пролежал здесь более полугода.

Об сообщило RMF24 со ссылкой на заявление Военной жандармерии.

В сообщении говорится, что в пятницу, 10 апреля, «во фруктовом саду был найден фрагмент ракеты, которую, скорее всего, использовали для борьбы с российскими беспилотниками в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года».

«Район огражден, угрозы жизни или здоровью людей нет», — добавили польские силовики.

Представитель отделения военной полиции в Люблине майор Дамиан Станула подтвердил, что в Ярославке частное лицо во время работы в саду нашло фрагмент подозрительной ракеты.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работает следственная группа, туда также направлен военный прокурор.

Пока фото находки не публикуют.

Известно, что село Ярославец находится возле города Замость, примерно в 60 км от границы с Украиной.

Напомним, в ночь на 10 сентября 2025 года российские «Шахеды» нарушили воздушное пространство Польши.Дроны сбивали польские военные.

В последующие недели обломки беспилотников и фрагменты ракет, которыми их сбили, были найдены на территории соседней страны, в частности в Люблинском воеводстве.