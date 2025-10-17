- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1213
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше обнаружили подземный тоннель на границе: фото
Подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.
Польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили тоннель, прокопанный на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.
Об обнаруженном подкопе, которым нелегальные мигранты пытаются обойти заграждения, сообщил глава МВД Польши Марцин Кервинский в соцсети Х, опубликовав соответствующие фото.
По словам министра, подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.
«Благодаря передовым электронным системам на заградительном барьере польско-белорусская граница эффективно защищена!» — заявил Кервинский.
Польское издание Onet отметило, что такой подкоп на границе обнаружен не впервые. В сентябре нелегальные мигранты таким образом пытались пересечь границу из Беларуси в Польшу.
Тогда сотрудники полиции предупредили патрули на месте, которые предотвратили попытку четырех иностранцев незаконно пересечь границу. Их вернули в Беларусь.
В издании напомнили, что на границе с Беларусью стоит стальной барьер высотой 5,5 метра, построенный в 2022 году. Он является основным элементом защиты этой границы от нелегальной миграции. Его дополняет электронный барьер, который охватывает также участки реки.
Напомним, в Польше во время учений НАТО Falcon Autumn нидерландские военные заметили несколько подозрительных беспилотников, происхождение которых было неизвестно.