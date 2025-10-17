ТСН в социальных сетях

В Польше обнаружили подземный тоннель на границе: фото

Подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.

Граница Польши с Беларусью

Граница Польши с Беларусью / © из соцсетей

Польские пограничники в Подляском воеводстве обнаружили тоннель, прокопанный на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.

Об обнаруженном подкопе, которым нелегальные мигранты пытаются обойти заграждения, сообщил глава МВД Польши Марцин Кервинский в соцсети Х, опубликовав соответствующие фото.

По словам министра, подкоп начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от забора на польской стороне.

«Благодаря передовым электронным системам на заградительном барьере польско-белорусская граница эффективно защищена!» — заявил Кервинский.

Польское издание Onet отметило, что такой подкоп на границе обнаружен не впервые. В сентябре нелегальные мигранты таким образом пытались пересечь границу из Беларуси в Польшу.

Тогда сотрудники полиции предупредили патрули на месте, которые предотвратили попытку четырех иностранцев незаконно пересечь границу. Их вернули в Беларусь.

В издании напомнили, что на границе с Беларусью стоит стальной барьер высотой 5,5 метра, построенный в 2022 году. Он является основным элементом защиты этой границы от нелегальной миграции. Его дополняет электронный барьер, который охватывает также участки реки.

Напомним, в Польше во время учений НАТО Falcon Autumn нидерландские военные заметили несколько подозрительных беспилотников, происхождение которых было неизвестно.

