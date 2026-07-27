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В Польше обнаружили уникальное сокровище графов Тарновских: фото
В Польше на территории исторической усадьбы обнаружили клад — уникальную серебряную посуду.
В Польше группа энтузиастов обнаружила сокровище графов Тарнавских, о котором ходила семейная легенда.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Сокровище обнаружила группа местных историков в селе Хожелов, расположенном в Подкарпатском воеводстве.
На протяжении десятилетий необыкновенное сокровище лежало под землей на территории бывшего усадебного дома. Историки полагают, что эта антикварная серебряная посуда, украшенная гербом Лелива и связанная с семьей Тарновских, могла быть закопана в 1944 году, чтобы уберечь её от разграбления советскими солдатами. Никто достоверно не знал о существовании этого клада. До его находки местные жители слышали лишь легенду.
27 июня 2026 года члены ассоциации «Łapatowanie Ziemi» воплотили легенду в реальность, обнаружив бесценное «Хожеловское сокровище», которое после консервации пополнит коллекции Музея региональной истории «Дворец Оборских» в Мельце.
«Эта находка, несомненно, передает атмосферу тех времен, когда личные вещи прятали от захватчиков/оккупантов. Она также помогает историкам двигаться в правильном направлении. Сам факт того, что клад был найден под землей и, таким образом, не востребован его владельцем на протяжении стольких лет, свидетельствует о нестабильности тех времен, в которых жили люди», — рассказали исследователи, обнаружившие клад.
Местные исследователи передали свою находку в местный музей, где изучают найденные артефакты.