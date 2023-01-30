В Польше обновили правила повторного въезда для украинцев: какие теперь условия

Украинским беженцам во время пересечения границы с Польшей необходимо предъявлять diia.pl., чтобы не потерять статус UKR. Впрочем, это возможно только если поездка на Родину длилась менее 30 дней, в случае превышения этого срока — статус теряется автоматически.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.

"Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", — сказано в сообщении.

В Посольстве подчеркнули, что если беженец возвращается в Польшу и не показывает на границе diia.pl или не говорит, что хочет воспользоваться соответствующей спецуставой, лицо может потерять льготы. Причина в том, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и связанный с многочисленными социальными правами.

Подробно о новой финансовой помощи, оказываемой украинцам в Польше, читайте здесь.

Напомним, психологи рассказали, что украинцы, прибывающие в Польшу после войны, испытывают чрезмерный стресс, переживают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и тяжело адаптируются к новым условиям в соседней стране. Украинские беженцы нуждаются в психологической и даже психиатрической поддержке, ведь они живут в постоянном страхе.

Как сообщалось, в Польше 61% украинских беженцев по-прежнему остаются без работы. Найти работу им не удается из-за недостаточного знания польского языка, отсутствия предложений, соответствующих их квалификации, а также отсутствия предложений с частичной занятостью.

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