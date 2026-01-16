- Дата публикации
Польша заявила о подготовке диверсий в пользу России: среди подозреваемых — украинцы
Среди обвиняемых — четверо граждан Украины.
В Польше перед судом предстанут пятеро мужчин, обвиняемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и организации диверсий. Группа планировала отправлять почтовые посылки с замаскированной взрывчаткой в страны Северной Америки и Западной Европы.
Об этом официально сообщили в Национальной прокуратуре Польши.
Следствие установило, что обвиняемые действовали в интересах разведывательных служб России. В состав группы входили четверо граждан Украины и один россиянин. Главной целью злоумышленников являлась дестабилизация логистической и авиационной инфраструктуры путем совершения терактов.
Прокуроры раскрыли роли участников преступной группы:
Владислав Д. занимался подготовкой посылок, в которых были скрыты зажигательные устройства и взрывчатка. Эти опасные свертки планировалось отправить в Великобританию, а также распространять на территории Польши.
Вячеслав С. отвечал за планирование «будущих диверсионных действий». Его задачей была отправка тестовых посылок в США и Канаду для проверки каналов доставки.
Владислав Б. выполнял логистические функции: его обвинили в получении, хранении и транспортировке опасных грузов по маршруту между литовскими городами Вильнюс и Каунас. Всего в суд направлено пять обвинительных актов.
Как отреагировали в Украине
Спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак отметил серьезность инкриминируемых преступлений. За совершенное всем пяти фигурантам грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
Украинская сторона подтвердила свое участие в раскрытии сети. В комментарии агентству Reuters представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил, что идентификация и задержание подозреваемых происходили в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранителями.
В МИД также обратились к гражданам с призывом быть бдительными и категорически игнорировать предложения «легкого заработка», которые могут поступать от представителей российских спецслужб, ведь это приводит к соучастию в тяжких преступлениях.
