Флаг Польши

Реклама

В Польше перед судом предстанут пятеро мужчин, обвиняемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами и организации диверсий. Группа планировала отправлять почтовые посылки с замаскированной взрывчаткой в страны Северной Америки и Западной Европы.

Об этом официально сообщили в Национальной прокуратуре Польши.

Следствие установило, что обвиняемые действовали в интересах разведывательных служб России. В состав группы входили четверо граждан Украины и один россиянин. Главной целью злоумышленников являлась дестабилизация логистической и авиационной инфраструктуры путем совершения терактов.

Реклама

Прокуроры раскрыли роли участников преступной группы:

Владислав Д. занимался подготовкой посылок, в которых были скрыты зажигательные устройства и взрывчатка. Эти опасные свертки планировалось отправить в Великобританию, а также распространять на территории Польши.

Вячеслав С. отвечал за планирование «будущих диверсионных действий». Его задачей была отправка тестовых посылок в США и Канаду для проверки каналов доставки.

Владислав Б. выполнял логистические функции: его обвинили в получении, хранении и транспортировке опасных грузов по маршруту между литовскими городами Вильнюс и Каунас. Всего в суд направлено пять обвинительных актов.

Реклама

Как отреагировали в Украине

Спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак отметил серьезность инкриминируемых преступлений. За совершенное всем пяти фигурантам грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Украинская сторона подтвердила свое участие в раскрытии сети. В комментарии агентству Reuters представитель Министерства иностранных дел Украины сообщил, что идентификация и задержание подозреваемых происходили в тесном сотрудничестве с украинскими правоохранителями.

В МИД также обратились к гражданам с призывом быть бдительными и категорически игнорировать предложения «легкого заработка», которые могут поступать от представителей российских спецслужб, ведь это приводит к соучастию в тяжких преступлениях.

Напомним, в Варшаве полиция задержала 36-летнего гражданина Украины, похитившего 9-летнего мальчика в районе Белоленко. Мужчина, бывший партнер матери ребенка и не его законный опекун, забрал мальчика из квартиры после ссоры, несмотря на возражения женщины.

Реклама

Ребенка несколько часов удерживали на улице, после продолжительных переговоров полиция освободила мальчика и передала его медикам. Подозреваемый находится под стражей, правоохранители выясняют мотивы его действий и возможное влияние психоактивных веществ.