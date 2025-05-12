В Польше обвинили украинцев в поджоге ТЦ по заказу российских спецслужб

Пожар на улице Маривильской в Варшаве. / © PAP

Реклама

Польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины в деле масштабного пожара в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве. По данным следствия, за поджогом стояли российские спецслужбы.

Как сообщает RMF FM, следствие установило, что пожар, полностью уничтоживший более 1400 магазинов и сервисных точек в ТЦ Marywilska 44 в мае 2024 года, был умышленным.

К диверсионному акту причастна организованная группа, по меньшей мере, из восьми человек, часть из которых действует за пределами Польши — в частности в России и Литве.

Реклама

Среди обвиняемых — два гражданина Украины. Один из них, Даниил Б., по версии следствия, имел задачу снять видео пожары и тушение и передать его в РФ для дальнейшей публикации в социальных сетях. Другой – Александр Ст. — вероятно, выступал заказчиком записей. Прокуратура подозревает, что оба действовали по указанию российских спецслужб.

Заказы из РФ и точные инструкции через мессенджеры

Польские следователи подчеркивают, что завербованные лица получали подробные инструкции через зашифрованные каналы в соцсетях, в частности, как и где размещать взрывчатку или средства поджога, и как активировать их дистанционно. По словам представителя Национальной прокуратуры Пшемыслава Новака, мотив действий был не идеологическим, а финансовым - "людей использовали за малые деньги".

Пожар на улице Маривильской в Варшаве. / © PAP

Даниил Б. находится под стражей в Литве. Он подозревается не только в поджоге, но и в сотрудничестве с иностранной разведкой против Польши. Александр Ст., по сообщениям прокуратуры, находится в России. На него выдан ордер на арест, а также подан запрос на выдачу по Европейскому ордеру.

Серия диверсий и другие подозреваемые

Эта же группа фигурирует и в другом расследовании – из поджога большого магазина в Вильнюсе. Часть участников уже задержана, поиск других продолжается. Следствие предполагает, что в Польше действуют несколько подобных, независимых диверсионных центров, связанных с российской разведкой.

Реклама

Напомним и о диверсиях с автомобилями в Германии, которые также организовала Россия.