В Польше объяснили, как Россия хочет использовать вспышку легионеллеза в стране: при чем здесь беженцы из Украины

Страна-агрессор пытается обвинить Украину в том, что в Польше вспышка легионеллеза.

Заместитель министра-координатора специальных служб и уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин прокомментировал вспышку легионеллеза в некоторых регионах. Он отметил, что Россия пытаетс сделать в этом виновными украинцев, спасающихся от войны.

Об этом он рассказал в соцсетях.

Станислав Жарин отметил, что "в связи с инфицированием легионеллой в Польше российская пропаганда провела ряд дезинформационных мер против Польши".

"Россия быстро воспользовалась возможностью продвигать типичную ложь против Польши. Но был и новый контент" – отметил он.

Он отметил, что россияне имели целью создать панику и хаос в польских городах.

"С другой стороны, мы видели месседжи, которые вписываются в типичную линию влияния России на Польшу. Были попытки показать, что легионела — это результат приема украинских беженцев, что это болезнь, принесенная из Украины в Польшу", — отметил он.

Жарин объяснил, что Россия "также представила абсурдные тезисы о том, что де-факто легионеллеза в Польше не было, и что происходящее на самом деле является попыткой скрыть тот факт, что Польша массово отправляет погибающих на Украину солдат и наемников в Украину". фронте".

"Такого рода чепухи и абсурды — это типичная линия влияния России, которая, с одной стороны, пытается разжечь недоверие между поляками и украинцами, пытается разжечь ненависть между нашими обществами. А с другой стороны, пытается показать, что Польша принимает непосредственное участие в военных действиях, является провоцирующей, эскалирующей и втягивающей Запад в войну с Россией", — считает он.

По словам замминистра-координатора спецслужб, "все эти действия рассчитаны на то, чтобы расшатать сотрудничество между Западом и Украиной, что должно позволить России выиграть войну".

"Россия сейчас рассматривает свою информационную деятельность как элемент войны против Украины", – подчеркнул Жарин.

Отметим, что в понедельник санэпидемстанция Жешува сообщила, что количество людей, инфицированных легионелой, возросло до 165. В настоящее время подтверждено 111 случаев заболевания только в Жешуве. Остальные случаи были зафиксированы в других районах Подкарпатского воеводства. Девятнадцать человек скончались. Все умершие имели сопутствующие заболевания. Источник инфекции до сих пор не установлен.

Напомним, в польском Жешуве вблизи границы с Украиной произошла вспышка легионеллеза или "болезни легионеров" — опасного легочного недуга с высоким уровнем летальных исходов.

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