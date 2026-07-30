В Польше объяснили, почему не сбили ракету

В Польше объяснили, почему не сбили неизвестный объект / © Associated Press

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В Польше объяснили, почему их система ПВО не сбила, предположительно, российскую ракету Х-101.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Оперативное командование Вооруженных сил объяснило, почему не сбило объект, залетевший на территорию Польши.

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«Мы должны руководствоваться правилами мирного времени, поскольку именно такие у нас и есть. Правила чёткие, а процедуры чётко указывают, что перед любой потенциальной нейтрализацией необходимо идентифицировать этот объект, определить, действительно ли он вражеский», — говорится в сообщении, в котором также отмечается, что нейтрализация должна происходить в максимально безопасном районе.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что за пределами Польши бушует полномасштабная война.

«Кто-то хочет об этом забыть, кто-то больше не хочет это видеть», — сказал он.

В то же время партии, оппозиционные правительству Туска, возмущены тем, что ракету не удалось сбить, и требуют от властей объяснений.

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Взрывы в Польше во время массированной атаки на Украину: что известно

Во время массированной атаки на запад Украины в польском Люблине прозвучала воздушная тревога.

Жители Люблинского воеводства жаловались на взрывы. Утром в Тарнаве-Колонии обнаружили большую воронкуот падения неизвестного объекта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные были готовы сбить ракету. Также он признал, что в Польшу, вероятно, залетела российская ракета Х-101.

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