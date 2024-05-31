"В Польше объявили частичную мобилизацию": сообщение в СМИ испугало поляков, что известно

В Польше издание РАР дважды сообщило о проведении "частичной мобилизации в стране для отправки войск в Украину". СМИ и официальные власти этой страны уже заявили о кибератаке со стороны России.

Об этом сообщает РАР.

На сайте польского издания дважды опубликовали информацию с названием: "Премьер-министр Польши Дональд Туск: 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация".

Информация начиналась с предложения: "1 июля 2024 года в Польше будет объявлена частичная военная мобилизация. 200 тысяч польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призваны на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину".

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что начато срочное расследование этого дела.

"Информация PAP о частичной мобилизации не соответствует действительности. Мы приступили к срочному выяснению обстоятельств. Все указывает на кибератаку и спланированную дезинформацию! Я буду информировать вас о дальнейших результатах", — сообщил он.

Как пишет wprost.pl глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера заявил, что мобилизацию в Польше может объявлять только президент Анджей Дуда. Он добавил, что здесь Россия просчиталась из-за незнания польских законов.

Напомним, Польша, в отличие от других государств, с начала полномасштабного вторжения в 2022-м не запрещала Украине совершать удары по территории Российской Федерации.

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