В Польше объявили воздушную тревогу: что произошло

Воздушная тревога в Польше

В польском городе Любартов Люблинского воеводства, расположенном в 70 км от украинской границы, звучали сирены воздушной тревоги. Это произошло во время утренней российской атаки на Украину в субботу, 6 декабря.

Как сообщил польский канал RMF24, тревога была ложной.

При этом заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик отметил, что лучше включить сирену лишний раз, чем не включить ее тогда, когда есть реальная угроза с воздуха.

Он заверил, что такие ошибки случаются довольно редко, но подчеркнул, что игнорировать предупреждения не нужно.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, я думаю, что мы, как общество, становимся мудрее. Нам нужно очень серьезно относиться к предупреждениям, сиренам и модулированному звуку, поскольку это касается возможной угрозы с воздуха», — отметил заместитель министра национальной обороны.

Он добавил, что руководство Министерства национальной обороны разделено на ночные смены для реагирования на угрозы. Их привели в боевую готовность.

«Собственно, [это было] дважды, потому что сначала ночью был авианалет на Львов, а потом, утром, взлетели российские истребители с гиперзвуковыми ракетами, которые также могли представлять угрозу для Польши», — пояснил Цезарий Томчик.

Напомним, оперативное командование Вооруженных сил Польши в субботу после 4 утра сообщило о поднятии в воздух военных самолетов из-за активности дальней авиации РФ, которая наносит удары по территории Украины.