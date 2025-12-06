В Польше объявляли воздушную тревогу во время атаки по Украине

Воздушная тревога. / © pixabay.com

В субботу, 6 декабря, в Польше , в Любарте, что в Люблинском воеводстве, объявляли воздушную тревогу во время атаки по Украине. Было предупреждение о приближении потенциальной угрозы из воздуха.

Об этом сообщил мэр Кшиштоф Пасьник, пишет RMF24 .

По его словам, сигналы тревоги были активированы после получения информации от Районного центра управления кризисными ситуациями. Их активировали «из-за текущей ситуации в Украине».

Проверка длилась около полутора часов. После того, как были проведены проверки, в которых также участвовали службы в Люблине – угроза не подтвердилась. Тревога была отменена.

Отмечается, что обстоятельства инцидента расследуются, в частности, могла ли быть распространена дезинформация.

Решение об активировании сирен не было принято губернатором Люблинского воеводства, подтвердившим, что его службы не издавали соответствующий приказ. Районный кризисный центр получил предупреждение о возможной угрозе из другого района.

Напомним, соседняя Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину. Страна поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны. Действия носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства.

