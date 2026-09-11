В Польше одиозный политик молотом изуродовал памятник УПА и снял это на видео

Гжегож Браун публично повредил молотом памятник УПА / © скриншот с видео

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В Польше скандальный депутат европарламента и польского Сейма Гжегож Браун публично повредил молотом памятник УПА. Польские правоохранители уже открыли уголовное производство по этому факту и заверили, что виновные не уйдут от наказания.

Соответствующее видео лидер партии «Конфедерация польской короны» опубликовал в соцсети X.

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На видео Браун рассказал о своем визите к памятнику УПА и заявил, что сооружение необходимо немедленно демонтировать.

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«Это дело следовало решить уже в первый день после обнаружения этого, кстати, анонимного самовольного сооружения силами служб, и вовсе не обязательно специальных. Этот обелиск, оскорбляющий память жертв украинского геноцида против поляков, должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования, которое следует немедленно доставить сюда после документирования оправдания нацизма и бандеризма», — отметил политик.

По мнению Брауна, полиция или другие службы должны были вмешаться еще после установки памятника. На обнародованных кадрах политик с помощью молота разбивает имена украинцев, отчеканенные на камне.

Дата публикации 11:53, 11.09.26 Количество просмотров 10 Польский политик снял на видео, как уничтожает молотом памятник УПА

Реакция полиции на уничтожение памятника УПА в Польше

Польские правоохранители уже начали уголовное производство. Речь идет, в частности, о статьях по поводу надругательства над памятником и местом захоронения, повреждения имущества, а также преступления, совершенного по мотивам национальной ненависти.

Представитель МВД и администрации Каролина Галецкая заявила, что полиция изымает доказательства по делу, а виновные не смогут избежать ответственности.

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Украинский историк об акте вандализма

На очередной случай вандализма отреагировал украинский историк, исследователь и ветеран российско-украинской войны Владимир Бирчак.

«Просто запомните эти фотографии. Депутат польского Сейма и депутат Европарламента — Гжегож Браун топором крушит памятник УПА. Присмотритесь на фото, депутат Сейма «дружественной» Польши — крушит Государственный Герб Украины — Тризуб. Могли бы вы представить похожую ситуацию в Украине? Думаю, что нет. Украина всегда толерантно относилась и относится к памяти. Мы не воюем с мертвыми. Напомню, что именно за такие действия, за надругательство над украинскими могилами в Польше десятью годами ранее была приостановлена выдача разрешений на эксгумацию польской стороне», — говорится в сообщении Бирчака в Facebook.

Историк напомнил, что в свое время польская сторона не раз обещала восстановить украинские могилы и памятники. По его словам, об этом несколько раз лично заявлял даже президент Польши Анджей Дуда. В то же время, отметил ветеран, с тех пор прошло уже 10 лет, но ни один памятник или захоронение так и не был восстановлен. Польская сторона продолжает проводить раскопки, тогда как украинцам, по словам Бирчака, за год с большим трудом удалось получить разрешение только на одни работы.

Кто такой Гжегож Браун

Браун известен своими пророссийскими и антиукраинскими провокациями. Политик неоднократно становился фигурантом скандалов из-за своих публичных действий и заявлений.

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На днях комитет Европарламента по правовым вопросам единогласно рекомендовал лишить Брауна депутатской неприкосновенности. Причиной послужили его заявления с отрицанием Холокоста и существования газовых камер в Аушвице-Биркенау.

Что известно о памятнике УПА в Бялыстоке

Гранитный памятник в поселке Бялысток установлен на месте массового захоронения украинцев в 1946 году, погибших в боях с советским НКВД.

Место памяти функционирует еще с 1990-х годов, а современный вид — камень с отчеканенными именами погибших — оно получило в 2019 году.

За последние годы обелиск несколько раз подвергался нападениям.

К слову, ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал законодательно запретить использование красно-черного флага ОУН-УПА на территории страны, сравнив его с немецкой концепцией «крови и земли». Навроцкий заявил, что эта символика олицетворяет идеологию украинских националистов, ответственных за убийства поляков, и пообещал добиваться принятия соответствующего закона в парламенте.

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