В Польше официально назвали причину залета беспилотника: хватило ли мужества указать на РФ

Шахед / Фото иллюстративное

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что беспилотник, который взорвался в Люблинском воеводстве, был российским.

Об этом пишут Onet и «Польское радио».

По словам министра, Россия снова провоцирует страны-члены НАТО. После инцидентов с дронами, которые произошли в Румынии, Литве и Латвии, НАТО снова имеет дело с российским дроном.

«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией со стороны Российской Федерации. Имеем дело с российским беспилотником в решающий момент, когда ведутся мирные переговоры. Мы имеем с ним дело в момент, когда есть надежда, что у этой войны, которую объявила Россия — войны против украинского государства, но также войны, угрожающей безопасности стран НАТО — есть шанс закончиться. Россия снова провоцирует», — сказал он.

Косиняк-Камыш объявил, что поручил оперативному командующему подготовить «всесторонний отчет о сегодняшней российской провокации и вытекающих из нее рекомендациях».

В то же время заместитель оперативного командующего Вооруженными силами Польши генерал Дариуш Малиновский уверяет, что беспилотник не имел боевой части и был так называемой «приманкой».

Напомним, минувшей ночью в Польше, в селе Осины Люблинского уезда на востоке Польши взорвался военный беспилотник.

Польские СМИ сразу сообщили, что это российский «Шахед», однако официальная Варшава долго колебалась относительно окончательных оценок.

