В Польше опровергли фейк о "тройном убийстве украинцем": его активно распространяли в Сети

Полиция Польши / © inpoland

Реклама

В польских социальных сетях зафиксирована новая волна российской дезинформации. На этот раз в сети распространили ложное сообщение о якобы совершенном украинцем тройном убийстве в Кракове.

Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства.

Уже 14 октября правоохранители официально опровергли информацию, подчеркнув, что такого события не происходило.

Реклама

«В сети распространяется информация о якобы тройном убийстве, совершенном в Кракове лицом украинской национальности. Мы категорически опровергаем эту информацию! — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители обратились к гражданам с призывом не доверять непроверенным источникам, не распространять недостоверные сообщения и быть внимательными.

Напомним, ранее в Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных материалов с порнографией с участием детей и животных, а также в демонстрации этого контента несовершеннолетним девочкам из Украины.

Также польская прокуратура закрыла дело о вероятном возбуждении против депутата городского совета Гданьска Сильвии Цисонь. Ранее она пожаловалась, что на нее напал водитель такси из Украины. Он тоже подал заявление против Цисони, которое еще рассматривают польские правоохранители.