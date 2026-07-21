В Польше оштрафовали мужчину за шутку в аэропорту: что он сказал

В Польше наказали мужчину за шутку в аэропорту / © Pixabay

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В Польше оштрафовали мужчину за шутку о бомбе в багаже. Инцидент произошел в аэропорту Кракова.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июля, во время проверки безопасности перед вылетом в Дубай. Мужчина, отвечая на вопросы сотрудников аэропорта, заявил, что в его чемодане находятся бомба и ножи.

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На место немедленно были направлены сотрудники Специальной группы реагирования.

«В соответствии с действующими процедурами были тщательно проверены как пассажир, так и его багаж. Чемоданы были проверены с помощью рентгеновского аппарата, а затем подвергнуты ручной досмотру. Проверка не выявила наличия каких-либо взрывчатых веществ или других запрещенных предметов. Сотрудники также проверили данные мужчины в доступных базах данных — он не фигурировал в них как разыскиваемое лицо или представляющее угрозу», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, пассажир просто хотел пошутить по поводу вопросов, которые ему задавали во время проверки. Однако к такому поведению отнеслись очень серьезно. В связи с нарушением статьи 210, пункта 1, подпункта 5а Закона «Об авиации» сотрудники наложили на него штраф.

Напомним, что в Варшаве сотрудники аэропорта заставили молодую украинку раздеться на глазах у толпы пассажиров.

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