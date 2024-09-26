В Польше осудили украинца и белоруса за шпионаж и подготовку диверсий в пользу РФ

В общей сложности польские правоохранители установили, что 16 граждан Украины, Беларуси и России принимали участие в деятельности внешней разведки РФ.

В польском Люблине приговорили украинца и белоруса к тюремному заключению и штрафу за шпионаж и подготовку диверсий в интересах России.

Об этом пишут польские издания РАР и Wnp.pl.

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За деятельность в организованной группе, направленной на совершение преступлений против Польши, шпионаж в пользу РФ и хранение марихуаны суд в Люблине приговорил Максима Л. к шести годам лишения свободы и 15 тыс. злотых штрафа.

Владислав П. за участие в группе и шпионаже был приговорен к двум годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 10 тыс. злотых.

"Это была организованная преступная группа во главе с неустановленным мужчиной по имени "Андрей", целью которой был сбор шпионской информации, которая использовалась для определения того, какая помощь и в каком количестве передается в Украину", – рассказал судья Мирослав Бжозовский.

Следствие установило, что 23-летний Максим Л. и 30-летний Владислав П. действовали в составе группы с января по март 2023 года. Они устанавливали видеорегистраторы на жизненно важных трансграничных железнодорожных сообщениях, перевозивших военную и гуманитарную помощь в Украину. В задачи группы также входило наблюдение за морскими портами в Гдыне, Гданьске, аэропортом в Ясенце и железнодорожным вокзалом в Ряшеве.

Суд засчитал обвиняемым пребывание под стражей с марта 2023 г. по сентябрь 2024 г. Учитывая сумму наказания, отсутствие постоянного места жительства в Польше и страх покинуть страну, суд решил, что оба обвиняемых останутся под стражей.

Детали разоблачения шпионской группы

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что 16 граждан Украины, Беларуси и России принимали участие в деятельности внешней разведки РФ. Группа действовала, по меньшей мере, с января по июнь 2023 года. в частности, в Белой Подляской, Холме, Медике, Перемышле, Ряшеве и Гданьске. Подозреваемые, среди которых Максим Л. и Владислав П., были задержаны в разных местах Польши в период с 3 марта по 1 августа 2023 года.

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Участники группы общались через Telegram с мужчиной, представлявшимся Андреем, Анджеем или Габриэлем К., а также с другими людьми под разными псевдонимами, например Barbados, Рink, Mara и Secret Chat.

"Управляя деятельностью группы, "Андрей" планировал пустить под откос поезд с военным транспортом на территории Польши и Украины. С этой целью он подыскивал среди участников группы и за ее пределами лиц, которые за вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США взяли бы на себя. выполнение этой задачи", – сообщили в польской прокуратуре.

Отдельные члены группы занимались, в частности, приобретением частей для видеокамер, приобретением и регистрацией SIM-карт, наблюдением и видеорегистрацией на телефон выбранных объектов, установкой GPS-передатчиков в поездах, вербовкой новых членов, переводом вознаграждения за проделанную работу и деятельностью по дезинформации.

По данным следствия, члены группы вели наблюдение, среди прочего, за аэропортами Ряшев-Ясенка и Гдыня-Косаково, железнодорожным вокзалом в Ряшеве, морскими портами в Гданьске и Гдыне, оборонным заводом в городе Гливице, военной частью в Перемышле и терминалом на польско-украинском пограничном переходе Мальховице-Нижанковичи.

Они установили камеры на железнодорожных маршрутах, с помощью которых, по данным польских спецслужб, "можно было определить как количественный и качественный состав военной помощи украинским войскам, а также точные даты и обстоятельства оказания помощи".

Участники группы также рисовали граффити, печатали и расклеивали листовки с антинатовскими и антиукраинскими лозунгами.

За выполнение конкретных задач участники группы получали деньги:

от 5$ — за размещение открытки,

до 300-400$ — за установку камеры,

до 10 тыс.$ – за попытку пустить под откос поезд с военной помощью.

Подсудимым российские спецслужбы платили в криптовалюте.

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Окружной суд в Люблине в ноябре 2023 года получил обвинительный акт против 16 подозреваемых в шпионской деятельности и участия в организованной преступной группе. Обвиняемые в большинстве своем признали свою вину и добровольно сдались на наказание. Они получили приговоры от шести лет до одного года и месяца заключения. Суд также обязал их уплатить штраф в размере от 1 до 20 тыс. злотых и передать деньги, полученные преступным путем.

Однако суд решил выделить в отдельное производство дело 23-летнего Максима Л. и 30-летнего Владислава П.

Ранее сообщалось, что Россия ведет шпионскую деятельность в Ирландии.

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