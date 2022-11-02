В Польше отчаянная украинка бежала три километра за поездом, в котором были ее дети

В Польше 36-летняя украинка пробежала за поездом по железнодорожным путям почти 3 километра.

Об этом сообщает портал wyborcza.pl, ссылаясь на полицию.

Известно, что гражданка Украины вместе с тремя детьми 5, 7 и 10 лет ехала поездом из Перемышля в Варшаву. Вечером на одной из станций она на мгновение вышла на перрон, не взяв с собой ни документов, ни телефона.

Однако, именно в этот момент поезд внезапно тронулся с места. Не теряя ни минуты, украинка начала бежать за поездом, в котором остались дети.

" Далее поезд отправился в Радом, согласно расписанию, минуя станцию Скаржиско-Каменная. Отчаявшаяся мать бежала по путям за поездом ", — рассказал журналистам пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гвуздзь.

В конце концов, она пробежала почти 3 км, пока на место не приехала полиция. Как сообщают местные СМИ, сначала женщина не смогла успокоиться и объяснить полицейским, что она делала на путях.

По словам полицейских, она нервничала и не отвечала на вопросы. Спустя несколько минут украинка сообщила, что в поезде, который она пыталась догнать, были ее дети. Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом.

В это время работники железной дороги занимались детьми, оставшимися в поезде. Матери также дали возможность поговорить с детьми по телефону и успокоить их.

В результате украинку довезли железнодорожной станции в Радоме, где она встретила детей и отправилась с ними в Варшаву.

Напомним, в Польше погиб 59-летний украинский работник. Во время работ с высоты около 15 метров подъемник, в котором он находился с товарищем, внезапно упал. В результате несчастного случая украинец погиб на месте.

Как сообщалось, в Польше местный подросток избил молотком 7-летнюю девочку из Украины.

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