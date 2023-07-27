В Польше отец оставил в горах 10-летнюю дочь, чтобы она "стала самостоятельной": как все закончилось

В Польше во время подъема в горы отец оставил 10-летнюю дочь и приказал ей самостоятельно спуститься, найти транспорт и добраться домой. Когда его разоблачила полиция, мужчина заявил, что он это сделал, "чтобы его ребенок был самостоятельным".

Об этом пишет onet.pl.

Девочку, спускавшуюся по тропинке в горах, заметил гид одной из туристических групп. Она затруднилась ответить на вопрос, как ее зовут и где она живет. Она также не знала, где находится ее отец и не имела возможности связаться с ним. На место происшествия была вызвана полиция, которой удалось получить от 10-летней девочки некоторую информацию.

"Во вторник семья отправилась на Полонину Ветлинскую в Бещадах. На вершине 10-летняя девочка почувствовала себя слишком уставшей, чтобы продолжать идти по красной тропе. Она хотела вернуться в хостел. Тогда отец поручил ей спуститься с вершины самостоятельно, а затем найти транспорт до Ветлины. Он пошел дальше сам", - сообщила пресс-секретарь полиции Леска Катажина Фехнер.

Полиция выяснила, что она из Варшавы и приехала в горы накануне с отцом и младшими братьями. 10-летнего ребенка увезли в Ветлину, отца и братьев спустили с гор, а матери сообщили обо всем, что произошло. Мужчина даже возмущался, что гид сообщил об этом полиции.

Оказывается, отец 10-летней девочки не видит в своем поведении ничего плохого и считает, что его дочь должна быть самостоятельной.

"Он объяснил, что его дочь очень самостоятельна. В Варшаве, где они живут, она сама возвращается из школы", – добавила Фехнер.

Делом отца и ситуацией в семье теперь будет заниматься семейный суд Польши.

Напомним, в Польше любовник матери посреди улицы бросил 8-летнюю девочку из Украины. Он забрал у ребенка телефон и скрылся.

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