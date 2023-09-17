В Польше отец занимался инцестом со своими дочерьми, а общих детей убивал: жуткие подробности

Жители села, где происходила трагедия, признаются, что они подозревали это, однако боялись мужчины.

В Польше многодетного мужчину обвинили в инцесте с дочерьми и убийстве троих младенцев. Его и 20-летнюю дочь уже задержала полиция.

Об этом пишет польское издание rmf24.pl.

Отца и дочь задержала полиция

Прокуратура подала ходатайство о временном аресте 54-летнего Пьотра Г. и его 20-летней дочери Паулины, сообщил прокурор Мариуш Душинский из Региональной прокуратуры в Гданьске.

54-летний мужчина обвиняется по трем пунктам в убийстве и инцесте, а женщина — по двум пунктам обвинения в убийстве и инцесте.

В пятницу и субботу в подвале дома в Черниках на Кашубии, где проживали 54-летний Пьотр Г. и его дочь Паулина, были откопаны останки трех новорожденных младенцев.

Душинский сообщил, что прокуратура подала ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде временного ареста на три месяца.

"Мы ждем, когда суд назначит дату слушаний", – добавил Душинский.

Как правоохранители узнали о преступлениях

Полиция прибыла в дом в Черниках в гмине Старая Кишева в Кашубии в пятницу днем после того, как получила информацию о том, что 20-летняя Паулина была беременна, а ребенок исчез. Женщина после смерти матери жила в этом доме с отцом и братом.

Полицейские с собаками и 3D сканерами вошли в дом. Начался подробный обыск дома и раскопки в подвале, где в пятницу днем были обнаружены останки первого новорожденного ребенка. В тот же день был обнаружен еще один труп, а в субботу утром сотрудники полиции откопали третий труп. Все останки были захоронены в полиэтиленовых пакетах.

В связи со смертью младенцев полиция арестовала 54-летнего Пьотра Г. и его дочь Паулину. Подозревается, что найденные останки принадлежат детям этого мужчины и его дочерей.

У мужчины был интим с двумя своими дочерьми

Задержанному 54-летнему мужчине в субботу было предъявлено пять обвинений: три обвинения в убийстве новорожденных детей и два обвинения в инцесте (в том числе одно – в принуждении к половому акту).

Обвинения в инцесте касаются двух дочерей, с которыми мужчина якобы имел половые отношения. Ранее его дочери Паулине выдвинули три обвинения: два в детоубийстве и одно в инцесте.

Паулина работала в кондитерской. Там ее коллеги подозревали, что она может быть беременной, хотя 20-летняя девушка носила одежду, маскировавшую ее состояние, и в прямых разговорах возражала это.

Соседи семьи говорят, что все молчали о ситуации

Сосед Пьотра Г. рассказала в субботу корреспонденту, что односельчане подозревали, что в доме в Черниках может происходить что-то плохое.

"Он никогда не работал. Он смеялся надо мной, что "его руки не выиграли в лотерею". Он жил за счет своих детей и социальной помощи", — рассказал мужчина, добавив, что после смерти жены в 2008 году Петр остался с 12 детьми.

Другой местный житель рассказал, что в селе существовал своеобразный заговор молчания по этому поводу.

"Где были социальные службы? Неужели они не видели, что девушка беременна?" — говорит другая соседка подозреваемых и признает, что некоторые односельчане, возможно, боялись мужчины, потому что он мог быть непредсказуемыми.

"Никто не хотел иметь с ним ничего общего", – объяснил один из жителей.

Напомним, ранее полиция обнаружила тела троих младенцев в подвале дома в одном из сел на севере Польши.

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