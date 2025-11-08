В Польше отклонили "антибандеровский" закон Навроцкого: что он предусматривал

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Getty Images

Законопроект президента Польши Кароля Навроцкого о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины, который содержал предложения о наказании за пропаганду «бандеризма» и «идеологии ОУН-УПА», был отклонен Сеймом.

Об этом сообщает RMF24.

Президентский законопроект дублирует большинство положений относительно постепенной отмены некоторых видов помощи украинским беженцам, которые были в законе, подготовленном правительством, и которые уже принял польский парламент.

Однако, в законопроекте Навроцкого были также некоторые другие предложения.

В частности, в документе говорилось о введении наказания за пропаганду «бандеризма» и деятельности ОУН-УПА, которая была приравнена к пропаганде нацизма, коммунизма или фашизма.

За публичную пропаганду «идеологии Организации украинских националистов, группировки Бандеры и Украинской повстанческой армии» предусматривалось лишение свободы на срок до трех лет.

Более того, согласно положениям законопроекта, польский Институт национальной памяти должен был фиксировать и публиковать документы о преступлениях, совершенных против лиц польской национальности или граждан Польши других национальностей в период с 8 ноября 1917 года по 31 июля 1990 года «бандеровцами», бойцами УПА и украинских вооруженных формирований, «сотрудничавших с немецким Третьим Рейхом».

Президент Польши также предложил увеличить наказание за незаконное пересечение польской границы до пяти лет лишения свободы и увеличение срока наказания за организацию незаконного пересечения границы до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, Кароль Навроцкий предлагал увеличить минимальный срок непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца гражданином — с трех до десяти лет.

Напомним, 12 сентября польский Сейм принял закон, которым, в частности, предусмотрено, что выплату социальной помощи получат только те беженцы из Украины, которые трудоустроены в Польше.