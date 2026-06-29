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В Польше отменили ряд поездов по популярным маршрутам и к курортам: что произошло
Жара привела к многочисленным поломкам тяговой сети, поэтому компания отменяет 21 рейс по стране.
Из-за аномальной жары в Польше 29 июня был отменен ряд поездов по популярным маршрутам между крупными городами и курортными направлениями.
Об этом сообщает крупнейшая польская государственная транспортная компания PKP Intercity.
Жара привела к многочисленным поломкам тяговой сети, поэтому компания отменяет 21 рейс. Взамен некоторых поездов организуют заменяемые автобусные перевозки для выбранных сообщений или предлагают воспользоваться билетами на альтернативные рейсы.
Эти изменения в обслуживании уменьшают задержки поездов, чтобы наши пассажиры были в безопасности во время экстремальных температур. До 30 июня наши клиенты могут вернуть неиспользованные билеты без дополнительных комиссий», — говорится в заявлении.
Какие рейсы отменили
Среди отмененных:
поезд SWAROŻYC по маршруту Щецин Главный — Колобжег,
поезда JAGNA, PRZĄŚNICZKA и KORCZAK, курсирующие между Варшавой и Лодзем,
поезда BORY TUCHOLSKIE, связывающие между Гдыней и Костшином,
поезда SZCZELINIEC, SUDETY, KOZICA, FLISAK, STRZELECKI, PLANTY и LUBUSZANIN.
Аномальная жара в Европе — последствия
Европу охватила аномальная жара. По данным ВОЗ, с 21 июня зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с рекордно высокими температурами. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреес связал экстремальную жару с изменениями климата и глобальным потеплением.
Также высокие температуры затронули Украину. В некоторых регионах жарит до +38 градусов, но это ненадолго. Синоптики прогнозируют, что ближе к выходным будет ощутимое похолодание.