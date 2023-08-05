В Польше отреагировали на провокацию с вертолетами Беларуси – как усилили контроль границы

Министерство иностранных дел Польши 4 августа предоставило правительству Беларуси убедительные доказательства нарушения границы белорусскими военными вертолетами. В польском МИД подчеркнули, что данные данные противоречат позиции Республики Беларусь, изложенной в официальных заявлениях ее МИД и Минобороны. Также стало известно, что польские боевые вертолеты начали контролировать польско-белорусскую границу.

Об этом пишет Bild.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что после этого польское командование перебросило на границу военные вертолеты. Они находятся в боевой готовности на двух базах возле границы с Беларусью и в случае провокации должны открыть огонь.

Кроме того, по словам польского военного руководства, опасность для страны также представляют наемники ЧВК "Вагнер", которые после неудачной попытки вооруженного переворота перебросили в Беларусь.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, бойцы частной военной компании продолжают получать указания из Кремля.

"У меня нет сомнений, что действия, предпринимаемые "Вагнером", на самом деле контролируются российским государством", — сказал президент. В этой связи Польша рассматривает размещение наемников в Беларуси как часть российской угрозы.

Кроме Польши дополнительный контингент военных на границе с Беларусью также развернули Латвия и Литва. В настоящее время страны обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

Напомним, 1 августа произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, которые проводили обучение вблизи границы. Эта провокация заставила польскую армию усилить свое присутствие у восточной границы, в частности к границе с Беларусью были передислоцированы боевые вертолеты.

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