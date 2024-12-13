В Польше отреагировали на утренний ракетный удар по Украине

Польские военные подняли в воздух истребители.
В пятницу, 13 декабря, соседняя Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Украины.
Об этом сообщило Оперативное командование Польши.
"Внимание, в связи с очередной атакой Российской Федерации с нанесением ударов крылатыми, баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве", — говорится в сообщении .
Были подняты очередные пары истребителей. В свою очередь наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние наивысшей готовности.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожающими районами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", — подчеркнули польские военные.
Как сообщалось, с утра 13 декабря российская армия атакует ракетами Украину. В частности, в 07:24 стало известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
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