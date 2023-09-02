В Польше ответили на обвинения Минска в нарушении вертолетом воздушной границы Беларуси

В Варшаве отвергают все обвинения в нарушении белорусской границы.

В Польше отрицали обвинения Минска о нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси.

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Об этом информирует Polsat News.

"Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы", — заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что такое сообщение Белоруссии вполне может быть провокацией.

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти услуги являются прямым продолжением режима Лукашенко", – сказал замминистра иностранных дел Павел Яблонский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси заявили, что польский военный вертолет нарушил границу страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что белорусские военные напали на польских пограничников.

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