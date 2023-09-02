В Польше ответили на обвинения Минска в нарушении вертолетом воздушной границы Беларуси

В Варшаве отвергают все обвинения в нарушении белорусской границы.
В Польше отрицали обвинения Минска о нарушении польским военным вертолетом воздушного пространства Беларуси.
Об этом информирует Polsat News.
"Это ложь и провокации белорусской стороны. Такого нарушения точно не было, это видно из рапортов пилота и записей радиолокационной системы", — заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что такое сообщение Белоруссии вполне может быть провокацией.
"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно подходить очень осторожно. Эти услуги являются прямым продолжением режима Лукашенко", – сказал замминистра иностранных дел Павел Яблонский.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси заявили, что польский военный вертолет нарушил границу страны.
Кроме того, мы ранее информировали, что белорусские военные напали на польских пограничников.
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