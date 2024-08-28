В Польше ответили на призыв Зеленского передать Украине МиГ-29: "это возможно, но не сейчас"

Министр обороны Польши не исключает возможность передачи Украине самолетов МиГ-29, но только после того, как польские ВВС получат замену.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона "понимает" призыв президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военно-воздушным силам свои истребители МиГ-29. Но этот вопрос можно будет обсуждать только после того, как Польша получит заказанные в США современные самолеты F-35.

Об этом пишет Wirtualna Polska.

"Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые до сих пор используются, в частности, для выполнения задач по защите воздушного пространства Польши. Потом мы будем принимать решение", – добавил он.

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что "Польша уже сделала для Украины все, что могла". К тому же безопасность польского государства всегда является самым высоким императивом и все решения правительства принимаются именно через призму безопасности Польши.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны", — добавил он.

Напомним, Зеленский призвал Польшу предоставить Украине истребители Миг-29. Президент подчеркнул, что Украина в них очень нуждается.

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