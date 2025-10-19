ТСН в социальных сетях

Мир
411
1 мин

Должен ли Зеленский под давлением отдать земли России: ответ премьера Польши Туска

Туск подчеркнул, что никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что никто из международного сообщества не должен давить на президента Владимира Зеленского по поводу территориальных уступок России.

Об этом Туск написал в соцсети Х.

«Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию», — подчеркнул он.

По словам польского премьера, умиротворение агрессора никогда не было путем справедливого и длительного мира.

Напомним, по информации FT, на встрече в Белом доме Трамп с бранью потребовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением Украины».

411
