Въезд украинских мужчин в ЕС / © ТСН

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В МВД Польши официально расставили все точки над «i» по въезду украинских мужчин призывного возраста. Новые правила европейской защиты не закроют границу, однако предусматривают обязательную фиксацию прибытия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик, сообщает «Польское радио».

По словам замминистра, украинцы призывного возраста и дальше будут иметь возможность пересекать польскую границу. В то же время, факт такого пересечения пограничники официально будут фиксировать.

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«С формальной точки зрения это два разных вопроса. Во-первых, лицо, которое подлежит мобилизации в Украине, конечно, сможет въехать в Польшу, но не будет иметь права обратиться за международной защитой. Во-вторых, польская Пограничная служба во время пересечения границы такими лицами будет фиксировать этот факт — путем проставления штампа или путем выдачи соответствующего подтверждения», — пояснил Дущик.

В то же время, нововведения не будут касаться граждан Украины, которые уже находятся в Евросоюзе и ранее получили статус временной защиты.

«Если человек уже когда-то получил временную защиту в одном из государств Европейского Союза, а затем захочет изменить страну пребывания, это уже другая ситуация, и он должен обращаться с соответствующим заявлением. Если же лицо получило временную защиту в Польше, выехало и потеряло это право, но уже имело его раньше, то его восстановление происходит автоматически. Новые правила касаются исключительно тех лиц, которые никогда раньше не пользовались временной защитой«, — отметил замминистра.

Ожидается, что готовящиеся ЕС изменения будут касаться как мужчин, так и женщин призывного возраста.

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Напомним, 15 июля Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, но новые заявители теперь должны подтвердить исполнение военных обязанностей в Украине. Это ограничение не касается тех, у кого уже есть статус в ЕС. Для новых заявлений требуются документы о законном выезде или освобождении от службы.

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