В Польше ожидают, что Трамп может переломить ситуацию в пользу Украины

В Польше надеются, что Трамп может переломить ситуацию в пользу Украины.

В Польше надеются, что избрание Дональда Трампа президентом США принесет позитивные изменения для Украины.

Об этом сообщил заместитель директора Центра диалога имени Мерошевского Лукаш Адамский в комментарии РБК-Украина.

"В отличие от Западной Европы, в Польше нет испуга от прихода Трампа к власти. Есть, скорее, определенная надежда на то, что он может как-то переломить ситуацию в пользу Украины", — подчеркнул Адамский.

Он отметил, что настоящим вызовом могла бы стать попытка Трампа инициировать новую "ялтинскую конференцию" за счет Украины. Стоит напомнить, что первая Ялтинская конференция, проведенная в феврале 1945 года после завершения Второй мировой войны, была встречей лидеров СССР, США и Великобритании, где обсуждали распределение сфер влияния в Европе.

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"Мне кажется, что мы от этого сценария далеки, к счастью. Но если бы такое было, тогда это вызов для Польши — как реагировать. Потому что любые договоренности в "ялтинском" стиле угрожают не только Украине, но и Польше, ведь это значит, что мнение малых и средних государств не учитывается, а мир возвращается к концерту великих государств", – добавил Адамский.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак посетит США для переговоров с командой Дональда Трампа.

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