В Польше падают цены на жилье – где украинцы покупают дешевле

Несмотря на сложную ситуацию в регионе и заметное охлаждение отношения поляков к украинским беженцам, рынок жилья в Польше демонстрирует оживление. В сентябре количество сделок по покупке квартир выросло почти на 39% по сравнению с августом. Часть новых владельцев составляют украинцы.

Об этом сообщает inPoland.

Где именно упали цены

Одним из факторов роста спроса стала прозрачность цен на новостройки и снижение стоимости квадратного метра в крупных польских городах.

В сентябре существенное удешевление зафиксировано в следующих регионах:

Лодзь – минус 2%, в среднем 11 200 злотых/м².

Краков – минус 1%, около 16 500 злотых/м².

Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот) — минус 1%, около 17 200 злотых/м².

Познань – минус 1%, в среднем 13 500 злотых/м².

Верхнесилезско-Заглембская метрополия — минус 2%, примерно 11 200 злотых/м².

Где цены продолжают расти

В некоторых городах Польши цены на новостройки, напротив, растут.

Варшава – плюс 3%, более 18 300 злотых/м².

Вроцлав – незначительное повышение до 15 200 злотых/м².

Спрос со стороны украинцев

По данным польских СМИ, украинцы остаются активными покупателями жилья, особенно в регионах, где цены заметно снизились. Чаще всего они выбирают Лодзь, Краков и Познань, где жилье дешевле, чем в Варшаве, но с удобной логистикой и развитой инфраструктурой.

