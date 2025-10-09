- Дата публикации
В Польше падают цены на жилье – где украинцы покупают дешевле
В сентябре 2025 года в Польше подешевели квартиры в больших городах – Лодзи, Кракове, Познани и агломерации Труймясто. Цены упали до 11-17 тысяч злотых за квадратный метр.
Несмотря на сложную ситуацию в регионе и заметное охлаждение отношения поляков к украинским беженцам, рынок жилья в Польше демонстрирует оживление. В сентябре количество сделок по покупке квартир выросло почти на 39% по сравнению с августом. Часть новых владельцев составляют украинцы.
Об этом сообщает inPoland.
Где именно упали цены
Одним из факторов роста спроса стала прозрачность цен на новостройки и снижение стоимости квадратного метра в крупных польских городах.
В сентябре существенное удешевление зафиксировано в следующих регионах:
Лодзь – минус 2%, в среднем 11 200 злотых/м².
Краков – минус 1%, около 16 500 злотых/м².
Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот) — минус 1%, около 17 200 злотых/м².
Познань – минус 1%, в среднем 13 500 злотых/м².
Верхнесилезско-Заглембская метрополия — минус 2%, примерно 11 200 злотых/м².
Где цены продолжают расти
В некоторых городах Польши цены на новостройки, напротив, растут.
Варшава – плюс 3%, более 18 300 злотых/м².
Вроцлав – незначительное повышение до 15 200 злотых/м².
Спрос со стороны украинцев
По данным польских СМИ, украинцы остаются активными покупателями жилья, особенно в регионах, где цены заметно снизились. Чаще всего они выбирают Лодзь, Краков и Познань, где жилье дешевле, чем в Варшаве, но с удобной логистикой и развитой инфраструктурой.
Ранее мы писали, что в Украине наблюдается существенный скачок цен на частные дома. За последние четыре года стоимость жилья выросла во всех регионах, однако темпы повышения цены сильно разнятся в зависимости от области.