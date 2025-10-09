ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
552
Время на прочтение
2 мин

В Польше падают цены на жилье – где украинцы покупают дешевле

В сентябре 2025 года в Польше подешевели квартиры в больших городах – Лодзи, Кракове, Познани и агломерации Труймясто. Цены упали до 11-17 тысяч злотых за квадратный метр.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Польша

Польша / © Associated Press

Несмотря на сложную ситуацию в регионе и заметное охлаждение отношения поляков к украинским беженцам, рынок жилья в Польше демонстрирует оживление. В сентябре количество сделок по покупке квартир выросло почти на 39% по сравнению с августом. Часть новых владельцев составляют украинцы.

Об этом сообщает inPoland.

Где именно упали цены

Одним из факторов роста спроса стала прозрачность цен на новостройки и снижение стоимости квадратного метра в крупных польских городах.

В сентябре существенное удешевление зафиксировано в следующих регионах:

  • Лодзь – минус 2%, в среднем 11 200 злотых/м².

  • Краков – минус 1%, около 16 500 злотых/м².

  • Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот) — минус 1%, около 17 200 злотых/м².

  • Познань – минус 1%, в среднем 13 500 злотых/м².

  • Верхнесилезско-Заглембская метрополия — минус 2%, примерно 11 200 злотых/м².

Где цены продолжают расти

В некоторых городах Польши цены на новостройки, напротив, растут.

  • Варшава – плюс 3%, более 18 300 злотых/м².

  • Вроцлав – незначительное повышение до 15 200 злотых/м².

Спрос со стороны украинцев

По данным польских СМИ, украинцы остаются активными покупателями жилья, особенно в регионах, где цены заметно снизились. Чаще всего они выбирают Лодзь, Краков и Познань, где жилье дешевле, чем в Варшаве, но с удобной логистикой и развитой инфраструктурой.

Ранее мы писали, что в Украине наблюдается существенный скачок цен на частные дома. За последние четыре года стоимость жилья выросла во всех регионах, однако темпы повышения цены сильно разнятся в зависимости от области.

