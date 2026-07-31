В Польше пассажирка Bolt ударила водителя и обозвала его "украинской тряпкой" (видео)

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В польском городе Ченстохова пассажирка сервиса такси Bolt устроила скандал из-за отказа сделать незапланированную остановку. Женщина набросилась на водителя и назвала его «украинской тряпкой».

Об этом сообщило издание inpoland.net.pl.

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В соцсетях распространили видео из Ченстоховы, на котором зафиксирован конфликт между пассажиркой сервиса Bolt и водителем такси. Как можно понять из ролика, спор разразился после того, как водитель отказался выполнить незапланированную остановку, не указанную в приложении.

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Во время конфликта женщина напала на таксиста, ударила его кулаком в лицо и назвала его «украинской тряпкой». Заметим, что в этот момент на коленях у женщины сидел маленький ребенок.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Управлении полиции Ченстоховы подтвердили, что такой случай действительно произошел. Представительница полиции сообщила, что правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия. Более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Дата публикации 10:05, 31.07.26 Количество просмотров 12 В Польше пассажирка Bolt напала на водителя и назвала его «украинской тряпкой»

Напомним, в краковском аэропорту местный житель устроил публичную травлю и напал на украинку и ее маму, возвращавшихся рейсом Краков — Малага. По словам потерпевшей, конфликт начался еще в самолете. В аэропорту мужчина начал оскорблять женщин, выкрикивая ксенофобские оскорбления типа «украинские проститутки», и ударил по телефону, на который украинка снимала его агрессию.

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