В Польше перед помещением больницы в снегу умер мужчина: какими были его последние слова

В Польше перед помещением больницы скончался 70-летний мужчина. Его родственники обвиняют медиков в том, что никто из них не оказал пострадавшему помощь.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Трагедия произошла перед Университетской клинической больницей им. Шопена в Жешуве. В понедельник, 8 января, оттуда выписали пациента, 70-летнего мужчину из Гожиц. Человек боролся с раком толстой кишки в течение последних трех лет и проходил регулярные курсы химиотерапии. Он поступил в заведение в четверг, 4 января. Согласно диагнозу, он покидал больницу в "хорошем" состоянии.

Дочь покойного рассказала, что упавший отец он упал на землю перед больницей, успев лишь сказать последние слова: "какой свежий воздух".

"Я сразу начала звать на помощь, но, несмотря на присутствие скорой помощи с медиками, никто не отозвался. Мои крики о помощи остались без ответа, в то время как отец лежал на снегу, съежившись, и из его рта шла пена", — рассказала она.

Женщина утверждает, что она буквально вытащила одного из сидевших в машине скорой помощи мужчину из машины. Она кричала, что ее отец умирает.

"На это отреагировал только другой мужчина, направлявшийся в больницу. Он был единственным, кто начал спасать моего папу", — рассказала она.

Как выяснилось, это был врач. К сожалению, он не смог помочь больному, хотя все произошло под больницей.

"Я не могу поверить, что никто не хотел ему помочь. Хотя я уже смирилась со смертью отца, я не хочу, чтобы кому-то пришлось пережить ту же боль, что и мне. Даже перед самой выпиской из больницы он позвонил мне и попросил приготовить для его голубцы и котлеты. Он был так счастлив вернуться домой", — вспоминает дочь покойного.

В больнице уже оправдались и заявили, что их работник пытался помочь усопшему.

"Его перевезли в отделение неотложной помощи, откуда перевели в отделение интенсивной терапии, где он умер", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше мужчина может сесть на 10 лет из-за водки времен коммунизма.

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