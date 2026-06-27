В Польше переписали правила записи к врачам: что нужно знать украинцам

Больница / © Pixabay

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В Польше с 1 июля 2026 существенно изменяются правила записи на прием к врачам. Нововведения коснутся миллионов пациентов, среди которых и сотни тысяч граждан Украины, пользующихся польской системой здравоохранения.

Об этом пишет In Poland.

Министерство здравоохранения Польши изменяет порядок расчета времени ожидания медицинских услуг. Если ранее официально обнародованные сроки не всегда соответствовали реальной ситуации, то теперь они будут определяться по единой методике.

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Отдельно в системе отображаются сроки ожидания для срочных и плановых случаев. Это позволит пациентам лучше оценивать ситуацию и планировать визиты в медицинские учреждения.

Теперь время ожидания будет определяться по единой методике, а информация о срочных и плановых случаях будет отображаться отдельно.

С 1 июля централизованная система электронной регистрации охватит еще больше медицинских консультаций и профилактических программ.

Через нее можно будет записаться на маммографию, обследование для профилактики рака шейки матки, а также на консультации в кардиологических клиниках. Ожидается, что это сократит бюрократические процедуры и сделает запись на обследование более быстрой.

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Следующий этап реформы стартует уже 1 августа 2026 года.

К электронной системе будут постепенно добавлять возможность записи к новым врачам-специалистам. В частности, речь идет об эндокринологах, нефрологах, пульмонологах, инфекционистах, ангиологах, сосудистых хирургах и других специалистах.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время система получит еще одну функцию. Специалисты планируют запустить голосового ассистента, помогающего пациентам во время записи на медицинские услуги.

Правила для украинцев в Польше — последние новости

Напомним, с 1 июля в Польше вырастут цены на бензин и дизельное топливо из-за завершения действия правительственной программы CPN. После возврата стандартной ставки НДС 23% литр бензина в среднем будет стоить около 6,50 злотых, а дизельного горючего — примерно 6,70 злотых. Программу ввели на фоне удорожания горючего из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Также некоторые города-партнеры в Польше отказывают Ивано-Франковску в оздоровлении украинских детей. Городской голова Руслан Марцинкив связывает это с усилением антиукраинских настроений в некоторых польских общинах. В то же время Ивано-Франковск расширяет партнерство с Венгрией и странами Балтии. В этом году дети уже отдыхали в Хорватии, Польше, Литве и Венгрии.

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