В Польше перевернулся автобус с более чем 60 людьми: есть пострадавшие

В результате столкновения автобус перевернулся на бок.
В Польше автобус с более чем 60 людьми на борту столкнулся микроавтобусом дорожной службы.
Об этом сообщает TVN24.
ДТП произошло в 5.36 на автобане А4 между развязками Крапковице и Кендзежин-Козьле (Опольское воеводство).
"Рейсовый автобус сообщением Жешув-Дрезден врезался в автобус дорожной службы. На месте происшествия работает полиция, восемь карет скорой помощи и пожарная бригада. Также приземлился вертолет Воздушно-спасательной службы", — сообщил пресс-офицер полиции Доминик Вильчек.
Известно, что в автобусе находились 64 человека, шестеро из которых получили ранения.
Как рассказал бригадный генерал Луциан Любашко, самые серьезные травмы получили два человека, которые находились в микроавтобусе.
В общей сложности восемь человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Напомним, в Хмельницкой области автобус с детьми попал в ДТП. В результате аварии погибли два человека: двенадцатилетняя девочка и учительница.
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