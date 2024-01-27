В Польше перевернулся автобус с украинцами – десятки пострадавших (фото)

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины.

В Польше в ночь на 27 января произошла авария пассажирского автобуса из Украины – пострадали 20 человек. В автобусе находились 59 пассажиров и два водителя – все украинцы.

Об этом сообщает TVN24.

Как пишет издание, авария произошла около 4 часов утра на повороте дороги недалеко от населенного пункта Голубье Люблинского воеводства. Автобус съехал с проезжей части и перекинулся на бок. По предварительным данным, автобус ехал по маршруту Одесса – Варшава

По словам представителя Государственной пожарной службы в Грубешуве старшего капитана Марцина Лебедовича, на этом участке трассы в момент аварии шел снег и была гололедица.

По предварительным данным полиции, гражданин Украины, управлявший автобусом, не справился с управлением на повороте дороги, из-за чего автобус перевернулся.

В Польше перевернулся автобус с украинцами/Фото: TVN24

Проверка показала, что оба водителя были трезвыми.

20 человек были госпитализированы с разными травмами. Остальные пассажиры автобуса перевезли в ближайший общественный центр. Кроме того, спасатели предупредили, что на трассе, где произошла авария, существенно затруднено движение транспорта.

Напомним, в Польше поздно вечером 18 января автобус с гражданами Украины попал в аварию.

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