ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
839
Время на прочтение
1 мин

В Польше перевернулся бус с украинцами: среди пассажиров 9-летний ребенок (жуткие фото)

В Польше под Ланьцутом перевернулся микроавтобус с украинцами: в салоне был 9-летний ребенок.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
В Польше опрокинулся Mercedes с украинцами.

Вечером 15 апреля вблизи Ланьцута (Подкарпатское воеводство) произошла авария с украинцами.

Об этом пишет уездный штаб Государственной пожарной службы в Ланьцуте.

Отмечается, что на полосе движения в направлении Жешува (Ряшева) микроавтобус врезался в защитный барьер и перевернулся на бок. В автомобиле находились шесть человек, в том числе 9-летний ребенок.

В результате инцидента два человека — водитель и пассажир — получили травмы и были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

«По предварительным данным полиции, водитель фургона Mercedes съехал с дороги и ударился об ограждение. Транспортное средство перевернулось», — сообщил RMF FM спикер полиции Ланьцута, комиссар Войцех Груца.

Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Полиция будет расследовать, почему он врезался в ограждение. У микроавтобуса были украинские номерные знаки.

ДТП в Польше (8 фото)

Напомним, что в Польше ДТП унесло жизни пяти молодых украинцев, младшему было всего 17.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie