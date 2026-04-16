- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 839
- Время на прочтение
- 1 мин
В Польше перевернулся бус с украинцами: среди пассажиров 9-летний ребенок (жуткие фото)
В Польше под Ланьцутом перевернулся микроавтобус с украинцами: в салоне был 9-летний ребенок.
Вечером 15 апреля вблизи Ланьцута (Подкарпатское воеводство) произошла авария с украинцами.
Об этом пишет уездный штаб Государственной пожарной службы в Ланьцуте.
Отмечается, что на полосе движения в направлении Жешува (Ряшева) микроавтобус врезался в защитный барьер и перевернулся на бок. В автомобиле находились шесть человек, в том числе 9-летний ребенок.
В результате инцидента два человека — водитель и пассажир — получили травмы и были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.
«По предварительным данным полиции, водитель фургона Mercedes съехал с дороги и ударился об ограждение. Транспортное средство перевернулось», — сообщил RMF FM спикер полиции Ланьцута, комиссар Войцех Груца.
Тест показал, что водитель автобуса был трезв. Полиция будет расследовать, почему он врезался в ограждение. У микроавтобуса были украинские номерные знаки.
ДТП в Польше (8 фото)
