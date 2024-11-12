В Польше первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ (фото)

Заявки на присоединение к легиону уже подали более 600 человек.

В Польше первая группа добровольцев из Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными Силами Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

Добровольцы подписали контакты с ВСУ в рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в Люблине.

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По процедуре руководитель рекрутингового центра просил каждого добровольца поочередно подписать контракт. С документом будущие бойцы ознакомились заранее.

"Приветствую в Вооруженных силах Украины", – сказал руководитель рекрутингового центра после подписания контракта с каждым из добровольцев.

Представитель центра Петр Горкуша сообщил, что по состоянию на 12 ноября заявки на присоединение к Украинскому легиону подали уже более 600 человек.

Первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ/Фото: "Укринформ"

Первые добровольцы Украинского легиона подписали контракты с ВСУ/Фото: "Укринформ"

Напомним, ранее в ректрутинговом центре в Польше сообщалось, что добровольцы смогут подписать контракт либо на три года, либо до окончания войны. После этого людей отправят на один из польских полигонов, где они будут проходить обучение.

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