В Польше планируют усилить карантин из-за вспышки коронавируса: какие ограничения могут ввести

Решение об усилении карантина может быть принято на следующей неделе.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом правительство Польши уже на следующей неделе может усилить карантинные ограничения.

Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский в эфире RMF FM.

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"Когда весь набор прививок исчерпан, используется все, что осталось под рукой. Под рукой остаются ограничения. Если мы увидим продолжение тенденции к росту количества инфекций на этой неделе из около 20 000 занятых больничных коек, что очень вероятно, тогда мы будем принимать более жесткие решение ", — сказал Недзельский.

Он отметил, что решения о введении новых карантинных ограничений и запретов, среди которых – закрытие школ, торговых центров, может быть принято уже в среду или пятницу.

По его словам, Польша начала год с приростом заболеваемости на 10%, а вчера – более чем на 25%. Так, за минувшие сутки в Польше было выявлено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

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